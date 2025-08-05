Представитель ГПСУ в эфире национального телемарафона рассказал, что пограничники на Сумском и Харьковском направлениях фиксируют усиление атак со стороны страны-агрессора, информирует издание «НБН».

По его словам, в этих областях россияне продолжают попытки прорыва государственной границы и продвижения вглубь территории Украины с помощью пехотных групп.

Демченко отметил, что захватчики активно применяют авиацию для нанесения ударов по приграничным районам. При этом армия Путина до сих пор на этих участках фронта не использует бронированную технику, так как враг осознает высокие риски ее уничтожения. Не исключено, что россиянам не хватает боевых машин либо они их хранят для других операций.

Спикер Госпогранслужбы Украины добавил, что наиболее напряженной остается ситуация в районе Волчанска и села Строевка Купянского района на Харьковщине.

Ранее о ситуации на Харьковском направлении рассказали в Третьей штурмовой бригаде.