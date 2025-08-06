Главный разведчик Украины в эфире национального телемарафона рассказал, что цели РФ в войне против нашей страны фактически остаются неизменными, прежде всего Москва стремится установить контроль над всей территорией Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья, информирует издание «НБН».

Генерал призвал граждан не помогать информационной кампании государства-террориста намеренно или ненамеренно. Начальник ГУР МОУ объяснил, что украинцам необходимо сохранять спокойствие и веру в Силы обороны, не распространять российские тезисы о прорыве фронта или другое ухудшение ситуации в будущем.

По его словам, жителям Украины не стоит воспринимать вообще все, что идет от врага. Буданов напомнил, что обе стороны воюют за достижение своих целей и у РФ они диаметрально противоположные нашим.

Ранее в интервью Рамине Эсхакзай глава ГУР МОУ объяснил, как происходит процесс вербовки и почему «подцепить» женщин сложнее, чем мужчин.