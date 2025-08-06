Апостол в интервью изданию «Телеграф» рассказал, что ситуация на Сумщине и в российской Курской области частично стабилизирована, на этих направлениях продолжается активная работа, информирует «НБН».

Командующий ДВШ ВСУ раскрыл, что готовит два «сюрприза» для российских захватчиков. Один уже подготовлен, а для реализации второго нужны ресурсы и время, однако план будет выполнен в ближайшее время.

Бригадный генерал не стал раскрывать все подробности, поскольку не сомневается, что враг будет изучать его интервью. Однако военачальник отметил, что украинские воины создадут «килл-зоны», в которых оккупанты «будут умирать пачками». По его словам, если россияне дойдут до этих участков, потери, которые они несут сегодня, покажутся им минимальными.

Также герой Украины оценил угрозу захвата Сум или окружения областного центра. Апостол сообщил, что на сегодня прямой угрозы для города нет, в случае ухудшения ситуации жителей проинформируют о проведении эвакуации.

Командующий ДШВ добавил, что защитники делают все, чтобы оттеснить силы РФ к границе, активно обустраивают фортификационные сооружения. При этом стоит учесть, что россияне могут активизировать наступление и перебросить больше резервов на это направление.

Ранее в ДПСУ сообщили, что армия Путина усилила атаки на Сумщине и Харьковщине.