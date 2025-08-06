В среду, 6 августа, поздравления с именинами принимают Кристина, Ян, Спас, Роман, Борис, Давид, Лев и Глеб. «НБН» рассказывает о характере обладателя имени Лев, которое является одним из самых востребованных в нашей стране.

Имя Лев по одной версии произошло от имени Леонт в древнегреческом языке, которое означает «царь зверей», «лев», по другой – от латинского «Leo», что также переводится как «лев». Этот мужчина мудрый, спокойный, исполнительный, честный, добрый, коммуникабельный и упрямый, умеет найти подход к каждому человеку.

Лев планирует каждый шаг на пути к своим целям, которых достигает благодаря трудолюбию, ответственности и исполнительности. Если ему нравится работа, он рискует стать настоящим трудоголиком. Может построить собственный успешный бизнес.

Обладатель этого имени в молодости имеет множество романов, часто меняет партнерш. Однако это прекратится, когда Лев встретит девушку, с которой захочет провести всю оставшуюся жизнь, станет защитником и опорой для своей семьи.

В этот день, согласно народным верованиям нельзя: сплетничать, злиться, жадничать, завидовать, мстить, отчаиваться, сквернословить, отказывать в помощи и поддержке нуждающимся, чрезмерно веселиться, громко праздновать, охотиться, резать животных, играть свадьбу и венчаться.

Также сегодня категорически запрещено заниматься физическим трудом: сельскохозяйственными работами, стиркой, уборкой, трудиться в поле и на огороде, шить, вязать, вышивать, прясть.

Напомним, мы раскрывали тайну имени Кристина.