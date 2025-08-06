Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Кремль рассматривает возможность перемирия с Украиной в воздухе, чтобы попытаться избежать жестких экономических ограничений для РФ и санкция для государств, которые покупают ее энергоносители, от США.

Руководитель ЦПД прокомментировал информацию западного СМИ, пишет издание «НБН».

По его словам, Москва не намерена заканчивать войну, и продолжит затягивать время. Так называемое «перемирие в воздухе» – фактически ловушка для нашей страны.

Коваленко объяснил, что РФ хочет избежать болезненных и эффективных украинских ударов по своей территории, паралича авиасообщения, которое важно для логистики. Поэтому Кремль хочет взять «воздушную паузу», во время которой будет накапливать ресурсы, чтобы в удобный момент возобновить атаки на Украину.

Напомним, в Институте изучения войны объяснили, зачем лидер россиян загнал себя в тупик в мирном процессе по Украине.