Филашкин в эфире национального телемарафона рассказал, что в Покровск практически невозможно заехать, армия страны-агрессора ежедневно бьет по городу, разрушая его.

Начальник Донецкой ОВА сообщил, что на сегодня в населенном пункте остается 1370 человек, которым очень тяжело доставить гуманитарную и медицинскую помощь, информирует издание «НБН».

В Покровске работает несколько коммунальщиков, полицейские заезжают в определенное время, чтобы эвакуировать население. Чиновник отметил, что для вывоза людей из города также обращаются за помощью к военным.

Филашкин добавил, что подобная ситуация сейчас и в Константиновке – там остается 8261 житель. Войска Российской Федерации ежедневно наносят удары по городу и общине, поэтому проводить эвакуацию населения без спецслужб невозможно.

Как сообщалось, спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов прокомментировал сообщения об окружении Покровска российскими силами.