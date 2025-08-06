Представитель Сил обороны Юга в комментарии агентству «Укринформ» опроверг слухи о вражеских ДРГ в Херсоне, которые распространились в Сети. Военный заявил, что соответствующие сообщения – это откровенная дезинформация и ИПСО.

Волошин подчеркнул, что никаких диверсионно-разведывательных групп в областном центре нет, информирует издание «НБН».

По его словам, если бы российская ДРГ смогла высадиться, она бы естественно не взяла под контроль город, а просто вступила в бой с определенным количеством сил и средств защитников. В конечном итоге столкновение закончилось бы быстрым уничтожением диверсантов.

Спикер Сил обороны Юга сообщил, что оккупанты продолжают попытки высадки на островах Херсонщины. Эта зона полностью контролируется Силами обороны, поэтому провести высадку десанта захватчики не могут.

Напомним, спикер ГПСУ рассказал о ситуации на Сумском и Харьковском направлениях.