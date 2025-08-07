Авиаэксперт в интервью Youtube-каналу «Фабрика новостей» рассказал, что отечественные дроны-перехватчики «Мангуст» – скоростные и многоразовые БПЛА с автоматической системой наведения. Также эти беспилотники уничтожают цели картечными выстрелами, информирует издание «НБН».

По его словам, украинские дроны-перехватчики имеют высоту полета около 5000 метров. Несмотря на то, что российские БПЛА «Шахед» не поднимаются на такое расстояние от земли, их все равно нужно ликвидировать с высоты.

Романенко, ссылаясь на слова разработчиков, отметил, что «Мангусты» будут поражать вражеских «птиц» дробью как из гранатомета малого калибра. Благодаря функции автоматического донаведения дрон-перехватчик работает по одной цели и моментально переключается на следующую, то есть, он способен сбивать несколько беспилотников.

Напомним, дроны-перехватчики «Мангуст» разработало Одесское конструкторское бюро. Боевой радиус таких БПЛА составляет около 12 километров.

