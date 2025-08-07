Начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко на своей Facebook-странице рассказал, что «власти ЛНР» выделяют огромные бюджетные средства для решения кадровых проблем в медицинской сфере. Однако попытки оккупантов пока что не приносят результатов, информирует издание «НБН».

По его словам, в этом году 30 российским врачам и медсестрам предложили поработать в «народной республике», однако из них согласились всего 6 специалистов. Оккупанты намерены в следующие 3 года привлечь 150 медработников – ежегодно по 50 человек.

Чиновник отметил, что, несмотря на предложенные неплохие деньги, желающих ехать работать в полуразрушенных «второй армией мира» местах сроком на 5 лет среди российских врачей и младшего медперсонала немного.

Как сообщалось, на прошлой неделе военное движение «Атеш» заявило, что оккупанты в Луганске развернули производство разведывательных беспилотников.