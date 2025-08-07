После 20 января 2025 года российские оккупанты активизировали нанесение ударов по Украине. Результаты анализа BBC Verify показали, что после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа количество атак увеличилось вдвое, информирует издание «НБН».

Журналисты отметили, что обстрелов стало больше и во время правления бывшего главы Белого дома Джо Байдена в прошлом году. Однако после победы Трампа на выборах осенью 2024-го количество атак резко возросло, а после того, как он вернулся в президентское кресло, российские удары достигли самого высокого уровня за все время полномасштабного вторжения.

Американский лидер дважды останавливал поставки военной помощи в Украину в марте и в июле. В это время в РФ устойчиво росло производство ракет и беспилотников.

СМИ уточнило, что с 20 января по 19 июля российские захватчики использовали для террора 27 158 средств воздушного нападения, в то же время при последних 6 месяцах президентства Байдена – 11 614. По данным ВВС, пик атак пришелся на 9 июля, тогда оккупанты ударили по Украине 748 БПЛА и ракетами.

Напомним, как заявило агентство Reuters, кремлевский диктатор не верит в ультиматум американского лидера.