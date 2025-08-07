Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал главы Минобороны Дениса Шмыгаля, с 1 сентября текущего года процедура проверки документов гражданами работников ТЦК/СП должна будет фиксироваться на видео.

Исходя из слов руководителя отечественного оборонного ведомства, согласно новым правилам, сотрудники ТЦК/СП будут обязаны использовать нательные видеокамеры («бодикамеры») при осуществлении любых действий, связанных с проверкой документов или вручением повесток. Эта инициатива направлена на повышение прозрачности и соблюдение законности при взаимодействии граждан с представителями мобилизационной системы.

Шмыгаль подчеркнул: в случае игнорирования требований по видеофиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность для военных. Кроме того, правительство считает — видеозапись защитит как сотрудников ТЦК/СП, так и граждан от возможных злоупотреблений или нарушений.

На данный момент, уровень обеспеченности указанными техническими средствами фиксации уже составляет около 85 процентов, и параллельно продолжаются закупки, чтобы покрыть оставшуюся потребность.

Ранее мы писали о том, почему встреча Уиткоффа с Путиным не повлияет на позицию РФ.