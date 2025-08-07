По данным ресурса meteoagent, к концу недели, 8 и 9 августа, ожидаются сильные магнитные бури (K-index 6 и K-index 5). Специалисты обновляют прогноз солнечной активности каждые три часа, поэтому ситуация может меняться, информирует издание «НБН».
Изменения в магнитном поле Земли способны влиять на самочувствие метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями. Также в группе риска могут быть пожилые и беременные женщины.
В период солнечной активности красного уровня наблюдаются нарушения сна, скачки артериального давления, головные боли, головокружение, слабость, перепады настроения, обостряются хронические заболевания.
Как пережить сильные магнитные бури:
Следите за прогнозом солнечной активности;
Соблюдайте режим дня и сна;
Избегайте эмоциональных потрясений, стрессов;
Обеспечьте достаточный отдых, не переутомляйтесь;
Следите за состоянием здоровья;
Откажитесь от вредных привычек;
Не отказывайтесь от физической активности.
