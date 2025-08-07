По данным ресурса meteoagent, к концу недели, 8 и 9 августа, ожидаются сильные магнитные бури (K-index 6 и K-index 5). Специалисты обновляют прогноз солнечной активности каждые три часа, поэтому ситуация может меняться, информирует издание «НБН».

Изменения в магнитном поле Земли способны влиять на самочувствие метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями. Также в группе риска могут быть пожилые и беременные женщины.

В период солнечной активности красного уровня наблюдаются нарушения сна, скачки артериального давления, головные боли, головокружение, слабость, перепады настроения, обостряются хронические заболевания.

Как пережить сильные магнитные бури:

Следите за прогнозом солнечной активности;

Соблюдайте режим дня и сна;

Избегайте эмоциональных потрясений, стрессов;

Обеспечьте достаточный отдых, не переутомляйтесь;

Следите за состоянием здоровья;

Откажитесь от вредных привычек;

Не отказывайтесь от физической активности.

