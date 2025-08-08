Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Parade, вышеописанный транзит, повторяющийся раз в два года, поднимает темы баланса, справедливости и личных границ у Весов, Овнов, Скорпионов и Козерогов.

Весы окажутся в центре перемен. Планета придаст им решимости для наведения порядка в личной и деловой сфере. Первая половина августа — время откровенных разговоров и стратегических шагов, конец августа — середина сентября потребуют четко обозначить границы и беречь собственные ресурсы.

Овны переоценят значимые связи. Марс обострит внимание к партнерству, высветив старые проблемы в общении. С конца августа энергия сместится к вопросам дома и распределения обязанностей. Главная задача — выстраивание честных и здоровых границ без отказа от собственных потребностей.

Скорпионы войдут в фазу внутреннего восстановления. Марс активирует сферу подсознания, что может снизить внешнюю активность, но даст время для переосмысления и заботы о себе. Конец августа и первая половина сентября станут периодом дистанцирования от лишних контактов и отказа от изнурительных дел.

Козероги сосредоточатся на карьере и достижении целей. Марс усилит амбиции, но создаст риск переутомления. Наиболее напряженные периоды — 8-16 августа/26 августа-14 сентября, — потребуют строгого распределения времени и задач. Умение вовремя сказать «нет» поможет избежать выгорания и сохранить силы для главного рывка.

