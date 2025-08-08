В пятницу, 8 августа, по новому стилю именины празднуют Федор, Леонид, Николай, Григорий, Моисей, Емельян, Мирон, Иосиф и Герман. Не забудьте поздравить их с днем ангела. «НБН» рассказывает о значении имени Григорий, которое распространено в нашей стране.

Имя Григорий с древнегреческого языка трактуется как «бдительный» или «бодрствующий». Оптимизм, нескончаемая энергия, непоседливость, упрямство, настойчивость, прямолинейность, принципиальность, бескомпромиссность – все это про него.

Для этого мужчины нет задачи, которую он не смог бы выполнить. Каждое действие он воспринимает как шаг к достижению целей. В любой сфере деятельности сможет добиться успеха.

Гриша популярен среди представительниц противоположного пола. Долгие отношения его утомляют, поэтому он отдает предпочтение коротким и страстным романам. Созревает для создания семьи во взрослом возрасте.

В этот день действуют такие народные запреты: нельзя работать с острыми предметами или тяжелыми инструментами, заниматься тяжелым трудом без нужды, ходить самому в лес, жаловаться на судьбу, ссориться. Также сегодня не рекомендуется одалживать деньги или вещи – их могут не вернуть.

