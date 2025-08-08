Жданов считает, что Москва может пойти на воздушное перемирие, что опасно для нашей страны. По его словам, прекращение огня в воздухе еще полгода назад инициировал Офис президента Украины, информирует издание «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

Эксперт обратил внимание на то, что глава Белого дома Дональд Трамп цепляется за этот сценарий. Американского лидера не интересует смысл отказа от ударов, главное, чтобы было слово «перемирие», ведь в таком случае он может сказать своему электорату, что добился прекращения огня.

В то же время для Украины воздушное перемирие станет смертным приговором, поскольку через полгода российские захватчики «сточат» в ноль Силы обороны. Жданов отметил, что воздушное пространство – это единственная зона, где украинская армия пытается удерживать паритет с ВС РФ.

Полковник запаса считает, что кремлевский диктатор может не отнести КАБы к средствам воздушного нападения. Если президент США согласится на такое перемирие, у ВСУ не будет возможности бить по тылу и логистике врага, что существенно усложнит им ситуацию на фронте.

Ранее об отказе от воздушных ударов высказался советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк.