В пятницу утром, 8 августа, украинская военная разведка провела операцию в поселке городского типа Афипский Краснодрского края РФ, где расположена воинская часть 90-й зенитно-ракетной бригады ПВО, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Вблизи ККП военного объекта оккупантов прогремели два взрыва. В результате как минимум 12 захватчиков ликвидированы, десятки оккупантов получили ранения. Также «хлопки» уничтожили вражескую технику.

Местные СМИ и Telegram-каналы писали о двух взрывах в Афипском. Спецслужбы перекрыли район и ввели режим «антитеррористической операции». На место прибыли кареты скорой помощи, авто экстренных и специальных служб.

Чтобы скрыть факт диверсии, россияне начали заявлять, что причина «бавовны» в поселке – неисправное газобаллонное оборудование автомобиля. ФСБ РФ пытается убрать из инфопространства все упоминания о событии.

Как сообщалось, днем 8 августа южные города России подверглись дроновой атаке. В Сочи прогремели взрывы, людей начали эвакуировать с пляжей и закрыли аэропорт.