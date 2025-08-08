Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских защитников, заявило, что Силы обороны остановили наступление ВС РФ на Сумском направлении благодаря ударам по логистике россиян, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что Силы обороны с помощью дронов и артиллерии атаковали вражеский транспорт, который доставлял армии Путина боеприпасы и подкрепление к линии соприкосновения в области. В некоторых случаях защитники уничтожили целые дороги, что ударило по логистике оккупантов.

СМИ отмечает, что ситуация на Сумщине показала неспособность «второй армии мира» проводить «решительные операции». В то же время украинские войска не только остановили наступление россиян, но и вернули контроль над частью территорий.

За последние недели Силы обороны деоккупировали два села и до 16 километров квадратных территории области. Командир 225-го ОШП Олег Ширяев заявил об истощении врага.

В то же время защитники признают, что ситуация на этом участке фронта может измениться, поскольку РФ располагает резервом около 50 000 бойцов.

Ранее спикер ГПСУ сообщил, что российские войска наращивают интенсивность обстрелов приграничья Сумщины.