Представитель Госпогранслужбы Украины в эфире национального телемарафона сообщил о ситуации на Сумском направлении. По его словам, российские захватчики для обстрелов активно применяют КАБы и неуправляемые авиационные ракеты, информирует издание «НБН».

Спикер ГПСУ отметил, что в Сумской области оккупационные войска РФ атакуют как позиции Сил обороны, так и населенные пункты. В последнее время армия Путина наращивает интенсивность атак на приграничье региона. Наиболее уязвимыми остаются Юнаковская и Хотинская общины – по ним захватчики наносят удары практически ежедневно.

Демченко рассказал, что войска страны-агрессора не могут продвинуться вглубь территории благодаря стойкости и героизму защитников, в частности подразделений ВСУ и Госпогранслужбы. Силы обороны активно ликвидируют российские пехотные группы.

Представитель ГПСУ добавил, что ВС РФ по-прежнему на этом направлении не применяют бронированную технику для прорыва границы.

Напомним, Демченко сообщал об усилении атак захватчиков на Сумщине и Харьковщине.