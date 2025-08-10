В начале недели представителям знака Овен стоит ограничиться лишь самым необходимым объемом задач — даже они могут потребовать немалых усилий. Середина периода принесет заметное облегчение, а четверг и пятница окажутся особенно продуктивными для рабочих встреч и переговоров. Абсолютным же фаворитом по удачливости станет суббота, когда все будет складываться наилучшим образом.

Единственным относительно напряженным днем для Тельцов будет среда, и то не критично. Остальное время пройдет под знаком удачи, причем одинаково благоприятно как для деловых проектов, так и для отдыха. Звезды предоставляют полную свободу выбора направления активности. Наиболее перспективным днем станет понедельник.

Для Близнецов неделя начинается хорошими новостями: покровитель Меркурий выходит из ретроградной фазы уже в понедельник. Пара дней уйдет на восстановление его силы, а к середине недели Близнецы смогут проявить особую изобретательность, энергичность и находчивость. Выходные будут удачны для выездов на природу или культурных мероприятий.

Ракам полезно с первых дней включиться в активный ритм, который задают звезды. Если удастся выдержать этот темп, результат превзойдет ожидания. Вторник лучше провести осторожнее, избегая рисков и лишней конфронтации. Остальные дни будут способствовать инициативности и решительным шагам. В конце недели возможен приятный сюрприз от близких.

Львам рекомендуется планировать крупные сделки и важные переговоры на вторую половину недели. Солнце, которое управляет знаком, создает условия максимального благоприятствования, позволяя уверенно продвигаться к любым целям без особых ограничений и препятствий.

Хотя ретроградная фаза Меркурия позади, Девам пока лучше сосредоточиться на завершении старых задач и исправлении ранее допущенных ошибок. Сейчас подобные усилия будут особенно результативными. Оптимальными днями для работы станут среда, четверг и суббота. Также полезно уделить внимание физической активности.

Неделя сулит Весам идеальные условия для отдыха в любом формате — от пляжного безделья до походов и экскурсионных туров. Для рабочих дел больше подойдут первые дни, особенно вторник и среда, когда обстоятельства будут наиболее благосклонны.

Скорпионам важно уделить внимание налаживанию и поддержанию теплых отношений с коллегами и партнерами. Коллективная работа в этот период принесет куда больше пользы, чем индивидуальные усилия. Также это хорошее время для взаимодействия с техникой — как с офисным оборудованием, так и с более крупными механизмами.

У Стрельцов предстоящая неделя удачна для заботы о внешности и уюте дома. Капитальные ремонты пока лучше отложить, а вот косметические улучшения, украшения интерьера и посещение салонов красоты будут как нельзя кстати. Рабочие задачи также удастся выполнить успешно, если останется время и энергия.

Первые дни Козерогов будут насыщенными и потенциально конфликтными, поэтому Козерогам стоит избегать острых ситуаций и беречь здоровье. В то же время этот период способен принести отличные результаты при должной концентрации усилий. Ключевая цель — достичь максимальной продуктивности при минимуме потерь.

Водолеям предстоит по-настоящему благоприятная неделя, способная принести значительные достижения в профессиональной сфере, укрепление связей и расширение деловых контактов. Особенно заметен успех может быть в области технологий и коммуникаций.

Рыбам следует быть готовыми к неожиданным эмоциональным всплескам, которые могут удивить даже их самих. Полезно будет вводить короткие паузы в работе и использовать дыхательные практики для восстановления внутреннего баланса. После середины недели напряжение спадет, а пятница и суббота станут наиболее удачными днями.

