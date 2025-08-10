Как пишет «НБН» со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Днепр» (бывшая «Хортица) Виктора Трегубова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», армия Путина продолжают интенсивно наступать под Покровском Донецкой области, стремясь с северо-восточного и юго-западного флангов «отрезать» город.

Исходя из слов Трегубова, для оперативного выполнения вышеописанной задачи, российский генералитет перебросил на Покровское направление огромное количество «освободителей» — не менее 100 000 человек. Подобная передислокация сил и средств врагом, фактически приблизилась к масштабам Второй мировой, и опередила локальные войны, такие, как Афганская или Чеченская.

Военный добавил — «вторая армия мира» на юго-западе получила отпор от Сил обороны нашей страны, однако на северо-востоке не прекращает пытаться овладеть несколькими населенными пунктами для истощения логистического потенциала (перекрыть подвоз боеприпасов и личного состава) ВСУ.

Трегубов подчеркнул — сейчас на Покровском направлении тяжелее, чем когда-либо фиксировалось прежде.

Фото — deepstatemap.live

