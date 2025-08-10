Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в течение последних двух суток, на Купянском направлении (Харьковская область) фиксируется продвижение Сил обороны нашей страны.

В соответствии с геолокационными кадрами, подразделения ВСУ недавно отбили серию атак «второй армии мира» и продвинулись юго-западнее Кондрашовки и севернее Купянска. Также, защитники добились определенных успехов на юго-западнее Радьковки.

Однако, армии Путина удалось незначительно продвинуться северо-западнее и севернее Купянска — захватчики стремятся окружить город с флангов. Если верить утверждениям российских «военкоров», путинские войска взяли под контроль железнодорожную станцию северо-восточнее Купянска, но аналитики ISW не подтверждают данные сведения.

Кроме того, в Институте изучения войны добавили — вышеописанные украинские контратаки смогут разрушить планы российского генералитета, нацеленные на оперативную оккупацию Купянска.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что оккупанты понесли потери в результате удара ГУР по воинской части ПВО РФ в Краснодарском крае.