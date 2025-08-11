Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Lechia Gdansk, по мнению астролога Эми Демюр, грядущие события подарят четырем знакам Зодиака долгожданное чувство внутренней гармонии и откроют путь к новым вершинам.

Львы вступят в совершенно иную реальность. Как утверждает Демюр, это будет символическое «прощание» со старым образом жизни и полное перерождение. Если ранее казалось, что этот знак «застрял» в сложном жизненном цикле, то к концу августа удастся выйти из этого круга. Изменения коснутся и личной, и профессиональной сфер, а также внешнего облика и внутреннего состояния. Ожидается успех, признание и даже элементы славы.

Козерогов ждут перемены, в первую очередь в романтической сфере. Вероятно, начнутся новые отношения или вернется важный человек из прошлого. Связь с партнером станет глубже и прочнее. Если же внимание будет сосредоточено на работе, то карьерный рост окажется стремительным, а приложенные усилия начнут приносить ощутимые результаты.

Для Раков август станет переломным месяцем: впервые за 12 лет их знак соединят Венера и Юпитер. Это создаст благоприятные условия для привлечения достатка в любую сферу — от финансов до личной жизни. При активных действиях появится шанс добиться значительных успехов в работе, укрепить отношения и повысить материальное благосостояние.

Девы же в конце лета окажутся в центре внимания, хотя обычно предпочитают оставаться в тени. Их достижения и энергия будут замечены, что откроет новые перспективы. Этот период — шанс проявить себя, укрепить авторитет и, возможно, удивить даже тех, кто давно знаком.

