В понедельник, 11 августа, по новому стилю поздравления с днем ангела принимают Мария, Василий, Марк, Федор, Макар, Александр и Максим. «НБН» рассказывает интересное о характере мужчины по имени Марк.

Имя Марк по одной версии с латинского языка трактуется как «посвященный Марсу» или «воинственный», по другой – означает «молоток». На первый взгляд этот парень нецелеустремленный, однако, он добивается всего, чего захочет и достигает самых завидных вершин. Он воспринимает жизнь, как игру с разными уровнями и возможностями.

Этот мужчина – трудоголик, который будет работать, не жалея себя, чтобы построить выдающуюся карьеру. Выбирает солидные профессии, может создать собственный бизнес и он будет успешным.

В отношениях с противоположным полом Марк не стремится к серьезному и долгосрочному союзу, отдавая предпочтение легким связям. При этом он вступит в брак только с любимой женщиной.

В этот день действуют такие народные запреты: нельзя брать или давать деньги в долг, работать в саду и на огороде, шить, вязать, начинать новые дела или проекты, проходить лечебные процедуры, бить калину, обижать животных, ходить на кладбище, болота или в лес, веселиться, устраивать громкие развлечения, пускать в дом незнакомцев, особенно вечером, ссориться, выяснять отношения, ругаться.

Также 11 августа не рекомендуется употреблять алкоголь – наши предки верили, что сегодня это может навлечь души умерших родственников, которые накажут за пьянство.

