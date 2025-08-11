Ткачук в эфире национального телемарафона сообщил, что ситуация на Сумщине стабилизируется, украинские войска переходят к контратакам, информирует издание «НБН».

По его словам, россияне угрожали пойти на Сумы, однако сейчас у них нет возможностей и усилий идти на город. Офицер отметил, что Силы обороны уже доминируют со стороны села Кондратовка, кроме того, вчера был деоккупирован еще один населенный пункт. Защитники постепенно оттесняют захватчиков с территории региона.

Также военный прокомментировал ситуацию в российской Курской области, отметив, что Силы обороны продолжают выполнять задачи на территории региона.

Ткачук рассказал, что поселок городского типа Теткино украинские силы сровняли с землей. Враг постоянно пытается зайти в населенный пункт и вытеснить оттуда защитников, где его накрывают. В результате там для оккупантов образовался «замкнутый круг смерти».

Напомним, американское издание узнало, как армии Украины удалось остановить наступление оккупантов на Сумщине.