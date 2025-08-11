Глава Центра изучения оккупации сообщил, что в захватчики превратили Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, который когда-то был одним из флагманов промышленности Украины, в военную базу. «Освободители» на территории предприятия обустроили казармы, склады боеприпасов и ремонтные зоны для боевой техники, информирует издание «НБН».

По его словам, помимо того, что меткомбинат полностью подчинен военным потребностям страны-агрессора, он также служит врагу «заводом» металлолома. Россияне для быстрого обогащения разбирают остатки оборудования и инфраструктуры производства. Ежедневно из города враг вывозит тонны металла на территорию государства-террориста.

Напомним, что до 24 февраля 2022 года это мариупольское предприятие было одним из крупнейших металлургических комбинатов нашей страны . Продукция, произведенная на ММК, экспортировалась более чем в 50 государств мира.

Как сообщалось, в прошлом месяце военное движение «Атеш» совершило диверсию в захваченном россиянами Мариуполе.