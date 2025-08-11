Военнослужащий бригады «Рубеж» НГУ в эфире телеканала «Киев24» заявил, что в районе Покровска Донецкой области оккупантов «нереально огромное количество». По его словам, за все его участие в полномасштабной войне он никогда не видел такой численности врага, пишет издание «НБН».

Отченаш отметил, что на этом участке фронта «вторая армия мира» изменила тактику: теперь российские захватчики не стремятся занять и закрепиться в населенных пунктах, а пытаются их обходить, находя сложные места Сил обороны. Цель ВС РФ – продвинуться как можно дальше на север от Покровска.

Командир экипажа БпЛА «Кара Небесная» рассказал, что также войска Путина пытаются окружить несколько агломераций, создавая «огневые мешки», один из таких уже появился между Покровском и Мирноградом. Такой же сценарий враг стремится реализовать в Константиновке и Северске.

Ранее ситуацию на Покровском направлении прокомментировали в 59-й ОШБр.