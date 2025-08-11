Издание «РБК-Украина» сообщило, что в понедельник утром, 11 августа, дроны Центра спецопераций «А» СБУ атаковали производственные мощности Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина в Нижегородской области страны-агрессора, которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», информирует «НБН».

По словам собеседников СМИ, это предприятие производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и другие детали для крылатых ракет Х-32 и Х-101.

Журналисты отмечают, что, по предварительным данным, по заводу украинская спецслужба нанесла как минимум четыре точных удара БПЛА.

Источник издания напомнил, что предприятия российского ВПК, которые работают на агрессию против нашей страны, – абсолютно законные военные цели. Служба безопасности продолжает поражать объекты, которые выпускают оружие для террора городов Украины.

