Руководитель ГВА в эфире «Суспільне. Студія» сообщил, что на сегодня в Часовом Яру остается около 130 жителей, из-за активных боевых действий узнать их точное количество невозможно. По его словам, эвакуировать людей возможно только с помощью военных.

Чиновник отметил, что некоторые гражданские в Часовом Яру могли погибнуть из-за боевых действий, связь с городом и общиной как таковая отсутствует, информирует издание «НБН».

«Выжить в этом аду очень сложно», – отметил Чаус.

Начальник ГВА отметил, что жители, которые остались в населенном пункте, попали в собственную ловушку. Эти люди рассчитывали на то, что будет лучше.

Чиновник уточнил, что эвакуация происходит в несколько этапов, львиную долю работы выполняют защитники, которые выводят людей за пределы Часового Яра.

Чаус напомнил, что город уже больше года является зоной открытых боевых действий, где нет тишины.

