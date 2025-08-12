Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники, сообщило, что бойцы ГУР МОУ в понедельник, 11 августа ударили БПЛА по Оренбургскому гелиевому заводу, который является уникальным в стране-агрессоре, информирует «НБН».

Жители города сообщили о взрывах в районе предприятия. Около 8 вечера власти перекрыли часть федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» в районе поселков Переволоцкий и Холодные Ключи. Именно там расположен Оренбургский гелиевый завод.

Этот объект – единственное предприятие по производству гелия в стране-агрессоре и одно из крупнейших в Европе. Завод ежегодно перерабатывает около 15 миллиардов кубометров природного газа и является одной из ключевых составляющих ВПК РФ.

Россияне используют гелий для изготовления ракет, а также в авиапромышленности и в космической отрасли.

Как сообщали СМИ, также вчера под ударом БПЛА оказался Арзамасский приборостроительный завод. Предприятие, которое выпускает детали для ракет, поразила беспилотниками Служба безопасности Украины.