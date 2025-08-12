Во вторник, 12 августа, по новому стилю поздравления с именинами принимают Яков, Антон, Ефим, Аркадий, Федор, Василий, Степан, Вячеслав, Сергей, Герман, Петр, Дмитрий, Михаил, Алексей, Иван, Матвей, Александр, Илья и Николай.

«НБН» рассказывает о характере обладателя звучного и красивого имени Вячеслав, которое не входит в число самых распространенных в Украине, однако довольно популярно.

Имя Вячеслав со старославянского означает «большая слава» или «самый славный». Это настойчивый, искренний мужчина, который готов защитить обиженных и стремится к лидерству.

Обладатель этого имени в работе ответственный, педантичный и щепетильный, что помогает ему достигать успехов в любой сфере деятельности. Слава любит свою профессию и посвящает ей большую часть времени.

Этот мужчина привлекает представительниц противоположного пола своей энергичностью и галантностью. Готов годами искать свою идеальную спутницу жизни, не торопится жениться. Создав семью, будет помогать жене по хозяйству и проводить время с детьми.

В этот день, согласно народным верованиям, нельзя: громко веселиться, устраивать шумные застолья, конфликтовать с родными, отправляться в дальнюю дорогу, отказывать в помощи нуждающимся, выбрасывать еду со стола, работать на городе, копать, пахать, начинать новые дела, употреблять алкоголь.

12 августа считается неблагоприятным днем для сватовства – девушка может не принять предложение руки и сердца либо возникнут проблемы при подготовке к свадьбе. Также сегодня незамужним девушкам нельзя просто пройти мимо храма, иначе они надолго останутся одинокими. Чтобы избежать такой судьбы нужно зайти в церковь, помолиться и поставить свечу.

