Коссе сообщил, что войска страны-агрессора на Южно-Слобожанском (Харьковском) направлении изменили тактику ведения боевых действий. В холодное время года захватчики активно в штурмах применяли танки, БМП и БТР, однако летом враг начал идти в атаку пешком или ехать на мотоциклах, квадроциклах, багги.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на информационное агентство «АрміяInform».

Начальник пресс-службы бригады «Форпост» отметил, что главная цель врага – как можно ближе и незаметно подойти к позициям Сил обороны. Чтобы их не обнаружили украинские дроны, захватчики используют лесополосы и зеленые насаждения. Местность играет ключевую роль в летних боевых действиях.

Также оккупанты активно используют разведывательные БПЛА, чтобы собирать информацию о позициях ВСУ и применяют FPV-дроны для ударов по технике и логистическим путям. Именно беспилотники стали основным инструментом армии Путина.

