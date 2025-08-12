В Бердянской городской военной администрации заявили, что в оккупированном городе происходят массовые сбои в работе мессенджеров Telegram та WhatsApp. Местные жители жалуются, что не могут совершать аудио- и видеовызовы, а также на медленную загрузку контента.

Проблему подтвердили и «власти» оккупированного Запорожья, информирует издание «НБН».

В ведомстве отметили, что, по данным сервиса мониторинга, нарушения работы коснулись именно функций связи и обмена медиаконтентом в приложениях.

В ГВА обратили внимание на то, что пользователи на ВОТ Украины все чаще жалуются на проблемы с интернет-связью и доступом к социальным сетям. Такие технические сбои – регулярное явление на оккупированных территориях.

По словам экспертов, россияне могут искусственно создавать проблемы со связью, чтобы ограничить коммуникацию между жителями захваченных районов с подконтрольными Украине территориями. Цель врага – установить тотальный контроль над информационным пространством.

