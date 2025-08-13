Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Parade, лишь четыре представителя Зодиакального круга создают пространство, где близкие чувствуют себя в безопасности, и отсекают все, что может помешать их успеху и гармонии.

Представители знака Овен — прирожденные защитники. Их умение отстаивать собственные интересы распространяется и на дорогих им людей. Овен не допустит нарушения чужих границ и без промедления остановит попытки причинить вред. При угрозе свободе близкого он готов действовать решительно и без колебаний.

Раков часто сравнивают с «мамами-медведицами» астрологического круга. Их мягкость и внимательность скрывают мощный защитный инстинкт. Обычно они избегают открытых конфликтов, но при посягательстве на безопасность семьи или друзей Рак способен стать грозным и непреклонным. Он создает надежное и уютное убежище, куда близкие могут укрыться от внешней жесткости.

Скорпионы известны своим острым умом и умением действовать стратегически. Они не допустят, чтобы дорогому человеку причинили боль, и при необходимости найдут способ восстановить справедливость. Для них важно не только нейтрализовать угрозу, но и устранить саму причину проблемы — будь то ситуация или окружение.

Сдержанные и целеустремленные, Козероги не склонны к пустым обещаниям. Под влиянием своего управителя Сатурна, символа дисциплины и ответственности, они становятся надежными стражами границ. Если близкому нужна поддержка, Козерог берет ситуацию под контроль и выстраивает неприступную оборону, устраняя любые препятствия на пути к его целям.

