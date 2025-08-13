В среду, 13 августа, по новому церковному календарю день ангела у Анны, Елизаветы, Максима, Антона, Юрия, Василия, Степана, Арсения, Николая, Ивана, Владимира, Иосифа, Сергея, Георгия, Константина и Дениса.

«НБН» рассказывает о значении имени Максим, которое в последние годы часто занимает лидирующие позиции среди самых распространенных мужских имен при регистрации новорожденных в Украине.

Имя Максим с латинского трактуется как «самый большой». Это мужчина, который ощущает себя хозяином жизни, всегда идет вперед, хорошо знает свои возможности, обладает сильной волей и устойчивой психикой.

Обладатель этого имени не карьерист, работает только для себя. Может добиться больших успехов, если будет увлекаться делом, и оно будет приносить ему удовольствие.

Макс покоряет представительниц противоположного пола своей романтичностью и непредсказуемыми поступками. Возьмет в жены девушку, которая будет подчеркивать его достоинства и демонстрировать восхищение. В браке верный, будет уделять много внимания детям.

13 августа действуют такие народные запреты: нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, начинать новые важные дела, отказывать нуждающимся в помощи, есть мед нового сбора до его освящения, ходить босиком по траве, подбирать потерянные вещи, брать что-либо из рук незнакомцев, выбрасывать остатки еды, плакать, сплетничать, завидовать, жадничать, мстить, ругаться, впадать в отчаяние.

