В ГУР МОУ заявили, что страна-агрессор не выполняет гособоронзаказ на выпуск авиационных ракет Х-59. Проблемы с производством такого оружия возникли из-за постоянной нехватки отечественной и иностранной элементной базы, ограниченных производственных мощностей и срывов графиков, информирует издание «НБН».

Предприятия РФ не могут изменить ситуацию и с помощью «каннибализма» старых систем – россияне массово разбирают и адаптируют старые двигатели Р95 и компоненты головок самонаведения.

Иногда врагу приходилось устанавливать на ракетах Х-59 массогабаритные макеты вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН). У Буданова отметили, что это самый дорогой элемент ракеты и главная проблема для изготовления авиационных ракет в стране-агрессоре.

Украинская военная разведка раскрыла, что в выпуск ракет Х-59 вовлечены 116 предприятий. Из них почти полсотни компаний до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран мира, что позволяет им изготавливать электронные компоненты, системы наведения и другие ключевые детали авиационных ракет.

Напомним, СМИ сообщили, что 11 августа дроны ГУР МОУ ударили по уникальному заводу в Оренбурге, который выпускает важный компонент для ракет.