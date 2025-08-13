Российский Telegram-канал «Пепел» пишет, что в среду, 13 августа, по Белгороду ударил дрон. В районе вертолетной площадки поднялся черный дым, в Сети распространили соответствующую фотографию, информирует издание «НБН».

Фото – t.me/belpepel

Паблик утверждает, что на момент прилета на территории летательных аппаратов не было, их убрали еще после предыдущей атаки на объект в марте. Однако на месте могла находиться военная техника российских оккупантов, которую, вероятно, и поразил БПЛА.

В то же время Telegram-канал ASTRA заявил, что на вертолетной площадке не было ни летательных аппаратов, ни техники захватчиков, а, судя по дыму, после удара горят горюче-смазочные материалы.

Украинский волонтер Сергей Стерненко сообщил, что в городе после прилета поднялся черный дым вблизи нескольких военных объектов: полевого аэродрома, 357-го учебного центра Воздушно-космических сил и склада боеприпасов.

Напомним, 11 августа беспилотники атаковали российский Оренбург. По данным СМИ, дроны ГУР МОУ в городе поразили уникальный завод, который выпускает важный компонент для ракет.