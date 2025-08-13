Заместитель Буданова в интервью «Суспільне» рассказал, что ракеты, которые производятся в РФ, оккупанты сразу применяют для атак на Украину. Кроме того, враг модернизирует это оружие. По его словам, это видно по ракетам Х-101, «Калибр» и «Кинжал», информирует издание «НБН».

Генерал напомнил об обстреле аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области, когда отклонение «Кинжалов» составляло от 3 до 15 километров от авиабазы. Также в 2022 году ВС РФ атаковали завод «Артема» в столице, однако трижды их крылатая ракета попала в гражданский объект.

Представитель ГУР МОУ объяснил, что это влияние антироссийских санкций. Враг пытается создать собственную систему навигации, однако она отличается от американской системы.

В то же время РФ все равно совершенствует оружие, например, модернизировала «Искандеры». Военачальник отметил, что эти ракеты стали более точными и маневренными.

Напомним, украинская военная разведка объяснила, почему российская предприятия не выполняют гособоронзаказ на выпуск авиационных ракет Х-59.