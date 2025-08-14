Главный разведчик страны в комментарии японской газете The Japan Times рассказал, что Российская Федерация продолжает привлекать к войне против нашей страны северокорейских солдат. По его словам, Москва щедро финансирует участие сил КНДР в боевых действиях, информирует «НБН».

Начальник ГУР МОУ, объяснил, что Пхеньян получает от Москвы деньги за предоставление РФ военного оборудования и личного состава. Буданов уточнил, что речь идет о десятках миллиардов долларов, что является серьезными деньгами для Северной Кореи, экономика которой является одной из самых изолированных в мире.

Генерал предупредил, что военное сотрудничество РФ и КНДР не ограничится только боевыми действиями в Украине, оно угрожает и другим государствам. Сейчас армия Северной Кореи получает уникальный боевой опыт.

Военачальник добавил, что Украина, Российская Федерация и Северная Кореи – единственные страны мира, которые имеют опыт ведения современных боевых действий на очень широкой линии фронта с использованием почти всего имеющегося оружия.

Ранее начальник ГУР высказался о целях россиян на данном этапе войны.