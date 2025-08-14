В четверг, 14 августа, глава государства сообщил, что Украина освободила из российского плена военнослужащих и гражданских. Домой вернулись 84 человека, по его словам, почти все из них нуждаются в медицинской помощи и значительной реабилитации, информирует издание «НБН».

Президент отметил, что среди гражданских, которых удалось освободить из неволи, есть те, кого оккупанты удерживали еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди военнослужащих, возвращенных на родину, есть защитники Мариуполя.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что сегодня удалось освободить 51 гражданского – это мужчины и женщины, которых РФ незаконно удерживала, либо которых осудили на длительный срок. У всех них есть обостренные заболевания.

Омбудсмен рассказал, что среди защитников в этот день вернулись военнослужащие ВСУ и Госпогранслужбы, значительная часть – офицерский состав. У воинов есть болезни и ранения.

Напомним, журналисты рассказали о судьбе оккупантов, которые вернулись в РФ в рамках обмена пленными с Украиной.