Спикер Госпогранслужбы в эфире национального телемарафона рассказал, что на сегодня угроз со стороны Республики Беларусь не фиксируется. Однако в период с 12 по 16 сентября, когда в стране будут проводиться военные учения «Запад-2025» при участии РФ, ситуация для Украины может измениться, пишет издание «НБН».

По его словам, подразделения разведки Минобороны и ГПСУ собирают все необходимые данные о количестве сил и средств, которые Российская Федерация может задействовать в этих учениях. Отталкиваясь от этой информации, можно будет понять, насколько возрастет риск для Украины.

Отметим, что в Беларусь уже прибыли первые подразделения ВС РФ для участия в учениях «Запад-2025». Глава Минобороны РБ Виктор Хренин заявлял, что в рамках маневров военные будут отрабатывать сценарии применения ядерного оружия. Также планируется отработка применения «Орешника».

Главком ВСУ Александр Сырский предупреждал, что враг под прикрытием учений в Беларуси может скрыто создавать наступательные группировки.

Как сообщалось, в ГУР МОУ рассказали об усовершенствовании российских ракет «Искандер».