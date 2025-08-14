Военный в эфире YouTube-канала «Фабрика новин» высказался о мобилизации в Украине. По его словам, есть способ, который мог бы стимулировать этот процесс, информирует издание «НБН».

Сазонов рассказал, что где-то полгода назад защитники из его окружения в чатах отвечали на вопрос, что побудило бы их пойти на службу, если бы они сейчас были гражданскими. Основным ответом военных был – понятные сроки службы в Силах обороны. Например, военнообязанный идет в армию на год, после год отдыхает.

Военнослужащий 41-й ОМБр уточнил, что защитников волнуют не деньги и не отпуск, а именно четкие сроки службы. По его словам, нужно немного менять законодательство, чтобы воевали и работали в армии все, однако в лучших условиях, чем сейчас.

Сазонов объяснил, что отпуска и ротации для бойцов будут тогда, когда в Силах обороны будет больше людей, а люди будут пополнять войска, если у них будет возможность подписывать контракт на понятный срок, а не «на бесконечно».

При этом военный добавил, что не знает, как одновременно решить все эти вопросы.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский в прошлом месяце сделал заявление о демобилизации защитников.