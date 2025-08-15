В пятницу, 15 августа, поздравления с днем ангела принимают Мария, Василий, Федор, Матвей, Александр и Максим. «НБН» рассказывает о характере обладателя имени Матвей, которое в этом году входит в топ самых популярных имен для новорожденных мальчиков в Украине.

Имя Матвей с древнееврейского означает «дар от Бога» или «дарованный Богом». Это спокойный, ответственный, трудолюбивый, честный и усердный мужчина, который наделен чувством справедливости. Несмотря на скромность, он общительный, имеет много друзей.

Обладатель этого имени не будет стремиться к выдающейся карьере, однако на работе всегда проявит себя достойно. Может реализовать себя в политике, благодаря множеству новаторских идей.

В отношениях с противоположным полом из-за скромности ему часто трудно сделать первый шаг к знакомству с девушкой, поэтому ждет решительных действий от нее. Матвей поздно создает семью, нередко бывает невнимателен с женой, однако отлично справляется с бытовыми вопросами. Очень любит детей.

В этот день, согласно народным верованиям, нельзя: заниматься тяжелым физическим трудом, играть свадьбу, купаться в открытых водоемах, пользоваться острыми инструментами, носить грязную или изношенную одежду, заниматься рукоделием, отказывать в помощи нуждающимся, злоупотреблять алкоголем, устраивать шумные гуляния, громко петь, брать и давать деньги в долг.

Кроме того, сегодня нужно воздержаться от хвастовства – иначе рискуете потерять нажитое.

