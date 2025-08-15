Сегодня, 15 августа, и на выходных, 16-17 августа, ожидаются магнитные бури низкой интенсивности (K-index 2), сообщает издание «НБН» со ссылкой на ресурс meteoagent.

Для метеозависимых людей пятница, суббота и воскресенье будут комфортными благодаря отсутствию влияния солнечной активности она организм. В то же время стоит отметить, что прогноз космической погоды может измениться, поэтому специалисты обновляют соответствующие данные каждые три часа.

Метеозависимым людям рекомендуется вести здоровый образ жизни, чтобы легче переносить магнитные бури красного уровня. Для этого необходимо чередовать работу с отдыхом, проводить время на свежем воздухе, обеспечить достаточный сон, следить за питанием, избегать стрессовых ситуаций, не злоупотреблять кофе и энергетиками, пить достаточное количество воды.

Также необходимо вовремя обращаться к врачу, особенно если есть хронические заболевания, так как в период сильной геомагнитной активности они обостряются.

