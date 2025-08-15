Агентство Associated Press, ссылаясь на источники, пишет, что недавний прорыв россиян на Покровском направлении в районе города Доброполье – это следствие системного дефицита пехоты в ВСУ, информирует издание «НБН».

СМИ отмечает, что нехватка пехоты в Силах обороны объясняется не только проблемами с мобилизацией в стране, но и плохим управлением подразделениями. Оккупационная армия Путина использует эту слабость украинских войск.

Защитники пытались компенсировать дефицит пехоты широким использованием FPV-дронов, однако так как враг атакует небольшими пехотными группами, противодействовать ему только ударными БПЛА очень трудно.

Преимущество «второй армии мира» в количестве личного состава – важный козырь РФ. Захватчики отказались от использования бронированной техники, и перешли к атакам живой силой. ВСУ не адаптировали оборонительные укрепления и структуру военного руководства к этой тактике врага.

Напомним, военный эксперт объяснил, в чем опасность прорыва россиян на Добропольском направлении.