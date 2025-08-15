В Генеральном штабе ВСУ заявили, что в четверг, 14 августа, Силы обороны Украины атаковали морской порт «Оля» в Астраханской области страны-агрессора, информирует издание «НБН».

Операцию провели Силы специальных операций во взаимодействии с другими составляющими СОУ. Этот объект в государстве-террористе является важным логистическим пунктом поставок товаров военного назначения из Ирана.

Защитники обстреляли судно «Порт Оля 4», которое было загружено комплектующими для беспилотников-камикадзе «Шахед» и иранскими боеприпасами для оккупационных войск Путина.

В Генштабе отметили, что результаты удара Сил обороны Украины по морскому порту врага уточняются.

Как сообщалось, в среду, 13 августа, ударные беспилотники атаковали российский Белгород. В Сети заявили, что в городе дрон ударил по вертолетной площадке, на которой могла быть техника «второй армии мира».