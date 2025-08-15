Эксперт в эфире национального телемарафона рассказал, что в районе города Доброполье Донецкой области вглубь территории просочились группы оккупантов общей численностью, по некоторым данным, до двух мотострелковых рот, информирует издание «НБН».

По его словам, захватчики могут закрепиться на этом участке фронта и достаточно долго поддерживать боевую способность, удерживая свои позиции до подхода основных сил. Такое развитие событий очень опасно с учетом того, какую линию фронта и какое построение обороны имеет Украина. Сейчас россияне пытается помешать Силам обороны отрезать выступ, который протянулся к селу Золотой Колодезь.

Грабский отметил, что ситуация на Добропольском направлении – тревожный звонок для защитников. Если ВС РФ смогли осуществить такой маневр на Донетчине, где высокоурбанизированная территория, то на просторах степей Днепропетровщины, Херсонщины и Запорожья зафиксировать и ликвидировать такое просачивание россиян будет еще сложнее.

Полковник запаса убежден, что в районе Доброполья Силы обороны справятся с прорывом «второй армии мира». При этом им нужно вынести урок из этой ситуации по усилению наблюдения и организации огневого взаимодействия между опорными пунктами.

