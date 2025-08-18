В понедельник, 18 августа, поздравления с днем ангела по новому стилю принимают Ульяна, Георгий, Михаил, Григорий, Макар, Денис, Лев, Евгений, Илларион, Емельян и Иван.

«НБН» рассказывает о характере обладательницы имени Ульяна, которое в нашей стране не входит в число самых популярных имен, но и не является редким.

Имя Ульяна по одной версии с латинского означает «счастье», по другой – «пушистая» или «кудрявая». Это обаятельная, простая, наивная женщина, которая не обращает внимания на недостатки окружающих и всячески пытается их оправдать. Ее упорный характер помогает справляться с жизненными сложностями и достигать целей. Не простит обиды и предательства.

Уля – творческая личность, поэтому будет выбирать профессию, связанную с искусством. В работе трудолюбивая, исполнительная и ответственная.

Обладательница этого имени обращает на себя внимание противоположного пола своей привлекательной внешностью и общительностью. Мужчин также манит ее отстраненность и загадочность. Ульяна стремится построить долгие и крепкие отношения, мимолетные романы ее не интересуют. В семье будет занимать место лидера.

В этот день действуют такие народные запреты: нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, продавать скот, работать с лошадьми, обижать животных, отказывать в помощи нуждающимся, сплетничать, завидовать, злиться, жадничать, ругаться.

Также сегодня не стоит надевать темную, в частности черную, одежду – вещи таких цветов могут притянуть проблемы.

Ранее мы раскрывали тайну красивого мужского имени Матвей.