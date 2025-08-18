Шевчук в интервью изданию «Украинская правда» рассказал, что защитники продолжают держать оборону в Часовом Яру на Донетчине, при этом враг контролирует большую часть города, информирует «НБН».

Комбат сообщил, что в населенном пункте против украинских воинов армия Путина использует все виды оружия, которые есть у нее в наличии, в частности запрещенные: аэрозольные гранаты К-51 с удушающим действием, «Черемуха», а также новый газ летального действия.

Бойцам Сил обороны трудно переходить с позиции на позицию, так как за ними постоянно следят FPV-дроны ВС РФ. Чтобы доставить защитников на позиции или забрать оттуда через 6-8 километров, которые контролируются российскими и украинскими БПЛА, иногда уходят 1-2 суток.

Подполковник добавил, что одну из позиций воины батальона «Донбасс» удерживают уже 130 дней, поскольку нет возможности провести ротацию. Однако за 1,5 года обороны часового Яра командование ни разу не говорило о возможном отводе войск. «Скиф» также считает, что у украинской армии есть возможность удерживать город.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский назвал два направления для наступления, на которых концентрируются россияне.