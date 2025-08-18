В понедельник утром, 18 августа, в Запорожье объявили угрозу применения оккупантами баллистического оружия. Вскоре в городе прогремели взрывы, Федоров сообщил, что враг пытается прицельно ударить по критической инфраструктуре населенного пункта, информирует издание «НБН».

По его словам, в результате обстрела возник пожар в магазинах, огонь охватил и остановку. Повреждена маршрутка, цех одного из предприятий и жилые дома. Из воронки, образованной взрывом, полицейские и спасатели извлекли мужчину с ожогами, он, к сожалению, умер. Людей также вытягивали из руин и среди огня.

По состоянию на 12:50, как заявил чиновник, 3 человека погибли, 20 получили ранения, среди них 17-летний парень. Много пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.

В Запорожской облпрокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, ВС РФ ударили по городу двумя ракетами «Искандер».

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский рассказал о подготовке россиян к наступлению на Запорожском направлении.