В понедельник, 18 августа, местные Telegram-каналы заявили о масштабном пожаре на автозаправочной станции в захваченном Енакиево. Паблики утверждают, что город атаковали ударные беспилотники, информирует издание «НБН».

В результате дронового прилета на улице Фильтровальной АЗС и несколько автомобилей сгорели. Столб густого дыма наблюдали жители разных районов населенного пункта. Кадры возгорания распространись в социальных сетях.

Фото – t.me/DonbassMediaGroup

Оккупационные «власти» Енакиево никак не прокомментировали инцидент, о жертвах и пострадавших в результате дроновой атаки на город также никто не сообщал.

Отметим, что 15 августа Силы обороны Украины в населенном пункте поразили пункт управления 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ.

Днем ранее защитники атаковали российский морской порт «Оля» в Астраханской области. В Генеральном штабе ВСУ сообщили о последствиях операции Сил обороны Украины.